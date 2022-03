Fabbisogno personale sanitario, Bruni: “Occhiuto faccia interventi costruttivi”

Amalia Bruni

“E davvero strana per non dire altro la presa di posizione del Presidente Occhiuto che parla di forti preoccupazioni in ordine alle criticità che riguardano il fabbisogno di personale sanitario nella nostra Regione, soprattutto per quanto riguarda quello necessario a fronteggiare la fase dell’emergenza del coronavirus. Ed è ancora più strano che è sempre il Governatore a sottolineare gravi ritardi nelle procedure di reintegro degli organici da parte delle Aziende Sanitarie provinciali e di quelle Ospedaliere. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale, che aggiunge: “Presidente Occhiuto, guardi che tutto questo glielo stiamo dicendo da quando è iniziata la legislatura, sono mesi che le spieghiamo lo stato della Sanità in Calabria, le difficoltà che si incontrano ovunque e i problemi che esistono da tanto tempo ormai, e lei oggi ci viene a dire che ha scoperto l’esistenza di gravi ritardi? Ma, Presidente Occhiuto, lei ricorda che è anche Commissario straordinario della Sanità calabrese? Lo sa che tutto dipende da lei e che se le cose non funzionano, come le stiamo facendo notare da tempo, lei è l’unico che può operare per farle andare meglio?”

“E allora – conclude Amalia Bruni - faccia interventi costruttivi, funzionali, consoni alla carica che occupa e lasci all’opposizione il diritto di criticare le cose che non vanno. Altrimenti finisce col fare solo proclami e propaganda mentre i calabresi vogliono fatti, ne hanno tutto il diritto”.