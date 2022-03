Covid in Calabria: contagi in discesa (+3.322) ma si contano altri 12 morti

Dodici vittime e 3.322 nuovi contagiati. Sono questi i numeri riportati nel bollettino odierno sull’andamento del Coronavirus in Calabria. In 24 ore diminuisco, seppure di poco, i positivi rispetto a ieri quando sono stati 3.994 i casi scoperti (QUI).

In particolare, oggi si registrano 6 morti nel cosentino, 5 nel reggino e 1 nel catanzarese. Con 1.218 casi è anche oggi la Provincia di Reggio Calabria a registrare il maggior numero di casi, seguono la provincia di Cosenza (+934), Catanzaro (+485), Crotone (+396), e Vibo Valentia (+274). Positivi scoperti dai 16.554 tamponi eseguiti nelle ultime ore. Altri 15 positivi sono stati invece notificati da fuori regione.

Ad oggi sono in tutto 273.653 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre i decessi totali sono 2.246.

Aumentano i ricoveri nei reparti di terapia Covid dove sono in tutto 386 le persone in cura: 5 in più a Catanzaro, 2 a Cosenza, 2 a Reggio e 1 a Crotone. Nei reparti di terapia intensiva sono invece ricoverati 13 pazienti, qui si registrano tre ricoveri a Catanzaro e tre dimissioni a Reggio Calabria. In isolamento domiciliare si trovano in 67.131 (+1.356).

Gli attuali positivi sono in tutto 67.530 (+1.365) mentre i guariti di oggi sono 1.945, per un totale di 203.877 persone uscite dall’incubo.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 11.172 (+1.218), mentre i casi attivi sono 14.027. Di questi: 13.888 in isolamento, 136 in reparto e 3 in rianimazione. Sono invece 96.468 i guariti e 677 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono invece quota 65.003 (+934), mentre i casi attivi sono 26.846. In particolare 26.713 contagiati sono in isolamento, 132 in reparto e 1 in rianimazione. Complessivamente qui si registrano 37.198 guariti e 958 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica 947 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione. "Oggi – precisa l’Asp - si registrano 949 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 947 unità e non di 949 in quanto un caso è stato trasferito alla T.I. di Catanzaro e un caso è stato eliminato perché doppio".

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 35.550 (+485), mentre i casi attivi sono 6.117. Di questi, 6.039 in isolamento, 69 in reparto e 9 in rianimazione. Qui 29.187persone hanno vinto la loro battaglia contro la malattia e 246 sono le vittime. L'ASP di Catanzaro 486 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 28.222 (+396) mentre gli attivi sono 4.751, di cui 4.722 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Qui sono 23.277 i guariti e 194 i deceduti. L'ASP di Crotone comunica 397 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Nel Vibonese i casi covid salgono a 31.686 (+274) mentre gli attivi sono 15.390. Di questi: 15.372 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono invece 16.138 i guariti e 158 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 15 positivi, per un totale di 2.020 casi. Gli attuali positivi sono 399 (+15), di cui 2 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 397 (+15) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.609; i decessi 12.