Donna morta a tre giorni dal parto: archiviazione per dieci medici dello Jazzolino

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione per dieci medici dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valenta indagati per la morte di Tiziana Lombardo, la 37enne di Ricadi deceduta tre giorni dopo aver messo al mondo la sua secondogenita (QUI)



Secondo il giudice “le risultanze probatorie non appaiono idonee a sostenere le imputazioni” e dunque ad accogliere le richieste del marito della donna, Antonio Libertino, e dai suoi familiari rappresentati dagli avvocati Francesco Ruffa e Giuseppe Catalano.

In particolare, l’archiviazione arriva per i dottori Rocco Fiaschè, Salvatore Falcone, Antonella D’Alessandro, Tommaso Sirgiovanni, Pasquale De Bartolis, Daniela Fusca, Gianfranco Marataro, Marianna Carnevale, Oscar Cervadoro, Vincenzo Mangialavori.