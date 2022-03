Catanzaro. Pubblica foto delle figlie dell’ex, passa dai domiciliari al carcere

Passa dai domiciliari al carcere un 25enne catanzarese ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Gli agenti del commissariato del quartiere lido del capoluogo hanno infatti eseguito una ordinanza con la quale il gip del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’aggravamento della misura a suo carico.



L’uomo, diafatti, nonostante si trovasse ai domiciliari con l'espresso divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, avrebbe usato Instagram per pubblicare una foto della figlia della sua ex convivente e altre foto, sempre delle figlie della vittima. Inoltre avrebbe tentato di chiamare per due volte l’ex compagna.