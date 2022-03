Cassano, giunta approva la proposta di intitolare parco giochi a Lea Garofalo

La giunta comunale di Cassano allo Ionio ha approvato la proposta di intitolare il parco giochi di via San Nicola a Lauropoli a Lea Garofalo, testimone di giustizia, vittima innocente di ‘ndrangheta, scomparsa il 24 novembre 2009 a Milano.

La scelta dell’amministrazione di proporre l’autorizzazione da parte della Prefettura di Cosenza dell’intitolazione del parco giochi, è stata dettata dalla mancanza di denominazione, e per conservare il ricordo di una donna.

L’atto deliberativo, reso immediatamente esecutivo, è stato trasmesso alla Prefettura per la prescritta autorizzazione e agli uffici Lavori Pubblici e Demografici per quanto di competenza. L’ufficio tecnico dell’ente, è stato incaricato di apporre all’ingresso del Parco in questione, la targa segnaletica della denominazione.

L’iniziativa, ha sottolineato il sindaco Gianni Papasso, “perché il suo esempio possa essere da stimolo per altre donne ad intraprendere percorsi di vera libertà, contro ogni forma di violenza, soprusi e prevaricazioni, al fine di costruire un mondo basato sulla pacifica convivenza e la tranquillità dell’ordine sociale”.