Incidente a Bagnara Calabria, due feriti

Sono due le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 Tirrena inferiore a Bagnara Calabra, nel reggino.



Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e nello scontro due persone sono rimaste ferite, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, le forze dell’ordine per i rilievi del caso, tecnici Anas che, per consentire le operazioni di soccorso, hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni.

h14:40 |Circolazione di nuovo regolare la Strada Statale 18 'Tirrena Inferiore', a Bagnara Calabra.