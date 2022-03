Rifiuti, il 31 marzo sciopero dei lavoratori degli impianti di Gioia Tauro e Siderno

Sciopero dei lavoratori degli impianti di rifiuti di Gioia Tauro e Siderno. Le maestranze e i sindacati hanno infatti indetto una manifestazione per il 31 marzo.

Il consigliere metropolitano delegato all'ambiente e al ciclo integrato dei rifiuti Salvatore Fuda, ha detto che l’Ente è vicino “alle istanze dei lavoratori di Ecologia Oggi, società che gestisce gli impianti di Gioia Tauro e Siderno nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio della nostra Città Metropolitana".

"Siamo pronti naturalmente ad incontrare le rappresentanze sindacali, anche per renderle partecipi, come sempre fatto, del percorso di risanamento e di sviluppo che la Città Metropolitana ha avviato in questi mesi, da quando ha assunto la titolarità della gestione del circuito degli impianti di trattamento dei rifiuti, consapevoli dell'atteggiamento responsabile e concretamente costruttivo sempre mantenuto dai lavoratori del comparto e dai loro rappresentanti sindacali".

"Il lavoro degli operatori risulta assolutamente al centro del progetto di rigenerazione che la Città Metropolitana ha messo in campo per il riordino della filiera ambientale sul nostro territorio ed è assolutamente legittimo che le maestranze chiedano al proprio datore di lavoro il pagamento puntuale delle spettanze, cosi come la Città Metropolitana sta facendo nei confronti dell'impresa. Se ciò non dovesse avvenire, il nostro Ente è pronto ad attivarsi, esercitando il potere sostitutivo, per il pagamento diretto delle retribuzioni non corrisposte nei confronti dei lavoratori".