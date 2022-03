Trasferta insidiosa per la Pallamano Crotone, rossoblù sul campo della Fidelis Andria

Trasferta insidiosa per gli atleti della Pallamano Crotone. Sabato 26 marzo i rossoblù giocheranno nel campo della Fidelis Andria.

Decisi a difendere l’attuale seconda posizione in classifica, i ragazzi di mister Cusato nel corso della settimana si sono allenati per affrontare il match, che si preannuncia difficile data la qualità tecnica e la freschezza atletica dei pugliesi.

I ragazzi terribili di mister Colasuonno giocano una pallamano ad alta intensità, fatta di ripartenze veloci e giocate individuali di pregevole fattura tecnica. Del resto l’attività giovanile che la Fidelis Andria porta avanti da anni rappresenta un esempio di qualità e continuità nel tempo.

All’andata il Crotone non è andato oltre il pareggio casalingo: la gara, molto equilibrata ed emozionante, viene ricordata soprattutto per l’elevata percentuale di imprecisione al tiro nei confronti della quale Gentile e compagni pagarono dazio. Tuttavia si confida su un assetto di squadra finalmente ritrovato: l’arrivo dello spagnolo Jordy e il recupero di alcuni atleti chiave nello scacchiere rossoblù, conferisce al team crotonese una migliore consapevolezza, come peraltro dimostrato nell’ultima trasferta vittoriosa di Putignano.

Il team tecnico e il preparatore atletico Fabrizio Salice hanno approfittato della settimana di sosta appena trascorsa per pianificare un lavoro atletico finalizzato all’evento. La Fidelis Andria esprime un gioco molto veloce e ben organizzato ma non è altrettanto performante in difesa dove, di solito, concede spazi e opportunità di gioco agli avversari.