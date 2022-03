Rapina a mano armata a Corigliano-Rossano: derubata una parafarmacia

Attimi di paura questa sera a Corigliano-Rossano, dove un uomo armato di coltello si è introdotto in una parafarmia di Corigliano Scalo, intimando la titolare di consegnargli tutto il denaro disponibile in cassa. Una rapina da poche decine di euro, che non ha fermato il malintenzionato: dopo aver ottenuto il denaro, si è dileguato nel nulla, a quanto pare a piedi.

Immediata la richiesta di aiuto da parte della malcapitata. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i primi rilievi del caso e stanno ora indagando per tentare di risalire all'identità del rapinatore.