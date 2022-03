Frana blocca l’autostrada A2: chiuso tratto presso Nocera Terinese

Un tratto dell'autostrada del Mediterraneo A2 è stata chiusa in via precauzionale dai tecnici dell'Anas, a seguito di uno smottamento che si è verificato tra i comuni di Nocera Terinese e di San Mango D'Aquino. Attualmente la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 295,743 al chilometro 305,330.

Secondo quanto riferito dalle squadre sul posto, la frana non ha interessato direttamente l'arteria stradale, ma si sarebbe verificata a monte, verosimilmente a causa di una rottura idrica comunale. Tuttavia, per fini di sicurezza, si è preferito bloccare il transito deviandolo lungo la Statale 18 e la Statale 107.