Aiello, si ribalta mentre guida il trattore: soccorso e salvato

Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente avvenuto questo pomeriggio ad Aiello Calabro, in contrada Stragolera. Un uomo si trovava alla guida di un trattore per dei lavori agricoli, quando all'improvviso si è ribaltato rimanendo incastrato al di sotto del pesante mezzo.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto giungere in soccorso del malcapitato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paola. L'uomo è stato dunque estratto in breve tempo, ed affidato alle cure dei sanitari del 118: fortunatamente è rimasto solo lievemente ferito.