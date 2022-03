Report acqua di CittadinanzAttiva: in Calabria spesa media di 342 euro

Le famiglie calabresi hanno speso in media 342 euro per la bolletta idrica nel 2021, in linea con l'anno precedente. È il dato che emerge dal report pubblicato da CittadinanzAttiva, in particolare dall'osservatorio prezzi e tariffe nell'ambito del progetto Re-User: usa meglio, consuma meno finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il costo per l'acqua in Calabria è più basso rispetto alla media nazionale, fissata a 460 euro, ma non è il più basso registrato. Nel report infatti la regione con i costi più bassi risulta essere il Molise, con una spesa media di 183 euro, mentre la regione più cara sarebbe la Toscana, con una spesa di 729 euro.

A livello regionale, la provincia con il costo maggiore risulta essere quella di Reggio Calabria, con una media di 443 euro a famiglia, mentre la più economica sarebbe quella di Cosenza, con una spesa di 185 euro. Il consumo tipico annuale è stato stimato in circa 192 metri cubi.

Notevoli anche i dati riferiti alla dispersione idrica: maglia nera per la provincia di Vibo Valentia, con una perdita d'acqua stimata al 51%, seguita da Crotone e Cosenza, entrambe al 46%. Dati nettamente superiori alla media nazionale, che si attesta al 36%.