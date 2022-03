Covid, quasi raddoppiati i contagi (+3.994), aumentano ricoveri (+6) e decessi (+9)

Dopo un fine settimana relativamente stabile, in Calabria si registra un nuovo aumento di casi, ricoveri e decessi dovuti al coronavirus. Un aumento su tutti i fronti, con i contagi quasi raddoppiati (+3.994), così come i decessi (+9) ed i ricoveri (+6), il tutto a fronte di 2.388 guariti nelle ultime 24 ore.



Maggior numero di casi riscontrati nella provincia di Cosenza (+1.237), seguita da Reggio Calabria (+997), Catanzaro (+754), Crotone (+536) e Vibo Valentia (+459), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+11). Processati 2 milioni e 536.868 tamponi (+13.752) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 29,04%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 64.069 (+1.237), mentre i casi attivi sono 26.358. Di questi, 25.227 sono in isolamento, 130 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.758 guariti e 953 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 109.954 (+997), mentre i casi attivi sono 13.530. Di questi: 13.390 in isolamento, 134 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 95.752 i guariti e 672 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 35.065 (+754), mentre i casi attivi sono 5.548. Di questi, 5.879 in isolamento, 63 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.872 i guariti e 245 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 27.826 (+536) mentre gli attivi sono 4.779, di cui 4.751 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 22.853 i guariti e 194 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 31.412 (+459) mentre gli attivi sono 15.166. Di questi: 15.146 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.088 i guariti e 158 i deceduti.