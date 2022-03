Sbarcano a Messina con un 1,5kg di coca nel portaoggetti, in manette tre corrieri

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Erano riusciti ad attraversare lo stretto, sbarcando in Sicilia con il loro carico di droga. Ma non avevano fatto i conti con l'unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, che nel corso di due distinte operazioni ha tratto in arresto tre persone e sequestrato oltre 1,5 chili di cocaina.

Il primo intervento ha coinvolto il cane antidroga Dandy, che ha subito attenzionato con il suo fiuto un'auto appena sbarcata dalla costa calabra. Nel mezzo erano presenti un uomo ed una donna, e proprio nella borsetta di quest'ultima è stato rinvenuto un panetto da mezzo chilo di cocaina. L'uomo, alla guida del veicolo, è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre la donna è stata posta ai domiciliari.

Il rinvenimento ha provocato una intensificazione dei controlli, ed a distanza di pochi giorni è stata fermata un'altra vettura, guidata da una donna residente nella fascia tirrenica della provincia di Cosenza. La sua auto è stata attenzionata dal fiuto dei cani Ghimly e Dia, che hanno permesso così di rinvenire un panetto di oltre 1 chilo di cocaina occultato nel vano motore del mezzo.

Un successivo controllo, esteso presso l'abitazione della donna, ha portato al ritrovamento di circa 40 grammi di stupefacente e di ben 4.300 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, e la donna è stata arrestata e trasferita in carcere.

Complessivamente, l'intero quantitativo di cocaina sequestrata avrebbe fruttato un guadagno illecito di oltre 250 mila euro.