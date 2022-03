Crotone, le Cantine De Luca presentano il vino alla spina

Avete mai bevuto il vino alla spina? Questa modalità ha diversi vantaggi: non solo è più conveniente dal punto di vista economico ed evita lo spreco di plastica, ma è anche un modo nuovo di gustare il vino.

Sembra quasi che lo si stia acquistando direttamente dalla cantina e si possa quindi assaporare un aroma più autentico e genuino, grazie al taglio della filiera che porta dal produttore al consumatore finale.

I nostri Pregiati sono fruibili anche come prodotti sfusi per i veri appassionati.