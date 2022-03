Calabria, PIL in crescita: tra nuove opportunità e conferme

Sarebbe in costante crescita rispetto al 2021 il PIL in Calabria. Sono queste le informazioni di recente diffuse da Svimez: rispetto all’anno da poco conclusosi, la crescita prevista per il 2022 sarà di almeno 3,9%. Un incremento sicuramente non da poco che consente di superare addirittura il PIL pre pandemia.

Dati incoraggianti

I dati sono particolarmente incoraggianti. La principale crescita è dovuto alle vendite oltre confine di prodotti quali legno, metalli, ma anche arredo, alimentari e altra manifattura. Le micro e piccole realtà produttive hanno superato i valori prepandemici, nonostante vi siano ancora delle problematiche relative all’export dei prodotti moda made in Calabria.

Le imprese calabresi, come confermato dallo stesso presidente del Confartigianato Roberto Matragrano, stanno continuando a dare una prova di resilienza non da poco. Al crescita ha riguardato tutto il 2021, anche se c’è grande paura a causa dei rincari dei costi energetici e delle materie prime dovuti agli ultimi accadimenti. Molte aziende, infatti, stanno subendo dei raddoppi di costi sulle bollette e i rincari sulle materie prime stanno cominciando a palesersi.

Iscrizioni di impresa: dati in crescita

I dati in crescita si registrano anche per quanto riguarda le iscrizioni di impresa nell’anno 2021. Questo è un fattore positivo, il quale indica la rigenerazione del tessuto produttivo imprenditoriale del territorio. Nella fattispecie, i dati più positivi riguardano il settore delle costruzioni (con una crescita del 34%) e un numero di start up rispetto al periodo prepandemico superiore, benché nel settore manifatturiero si registri una riduzione rilevante. Come facile immaginare, la crescita del settore edile è particolarmente legata ai bonus edilizi che sono stati introdotti dal Governo e bisogna comprendere come proseguirà in futuro la cosa. Le modifiche portano un certo sentore di incertezza: l’ultima, per esempio, limita la cessione del credito.

Negativi i dati sul turismo: come rimediare?

Ancora una volta negativo il trend turismo: nei primi mesi del 2021, non erano stati raggiunti i livelli pre pandemia. In Calabria, il crollo della presenza di turisti stranieri ha fatto registrare un dato molto negativo: parliamo di un trend negativo pari al 44,7% in meno. Ma cosa si potrebbe fare per incentivare ulteriormente il turismo e magari allo stesso tempo creare opportunità di lavoro?

Una delle idee che si sta facendo nuovamente largo è quella della realizzazione di un casino fisico. Sì, perché se da un lato l'online di settore ha registrato un boom impressionante, dall'altra parte va detto che i casino fisici ancora attirano moltissima utenza e turismo. Basti pensare al fatto che tantissime località in giro per il mondo basino il proprio turismo sul settore: pensiamo a Las Vegas o Malta.

Ma più concretamente, in Italia esistono solo pochi esempi di casino di grande entità: per esempio, Sanremo o Venezia. Non tutti sanno che in Calabria è stata anche aperta una professionale scuole per Croupier. Questa struttura è in grado di formare al meglio giovani e non solo per una professione altamente qualificante e che è allo stesso tempo molto remunerativa.