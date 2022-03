Operativo a Lamezia il nuovo centro di salute “Galattica”

Centro di salute “Galattica”

Attivo da qualche giorno in via Gronchi a Lamezia Terme il nuovo centro salute attivo “Galattica”. Si tratta dell’Unità di cure complesse primarie coordinata dalla dottoressa Franca Ferrari e che costituisce un fiore all’occhiello per la sanità pubblica.

Nella nuova struttura operano in coworking 11 medici di famiglia e un pediatra di libera scelta; altri 4 medici assicurano la continuità assistenziale diurna ed inoltre è attiva la guardia medica h24 per l’area di Lamezia Est (ex Comune di Nicastro). C’è anche la sala prelievi, attiva solo due volte a settimana, riservata unicamente ai pazienti dell’Uccp.

Galattica non ha barriere architettoniche all’interno ed è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; all’esterno il piazzale è fornito di parcheggi per ambulanze, per i disabili e per le donne in attesa. Per maggiore comodità agli utenti è stato anche chiesto, alle autorità comunali, di istituire una fermata dell’autobus nei pressi del nuovo centro salute; ciò, in modo da poter usufruire anche del trasporto pubblico.

Quella di via Gronchi è la sede centrale dell’Uccp di Lamezia, mentre in via Dei Mille continua a essere operativa la sede di riferimento con 5 medici impegnati h12. Associato all’Uccp anche lo studio medico di via Rocco Scotellaro a Sant’Eufemia.

“Galattica” si avvale di personale medico e infermieristico altamente professionale e qualificato; una grande squadra quotidianamente impegnata in quel processo di riorganizzazione della sanità locale tanto agognato

“L’Uccp è un servizio alla comunità – tiene a puntualizzare la dottoressa Franca Ferrari - Si tratta di realtà che ben si radicano sul territorio in quanto si rivolgono essenzialmente ai pazienti fragili e cronici. La presenza dell’Uccp abbatte le liste d’attesa e i ricoveri impropri in ospedale; da rimarcare, inoltre, la notevole riduzione degli accessi in pronto soccorso”.