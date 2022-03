Archiviato il caso Piperno: udienza in Cassazione a maggio

Stefano Piperno

Archiviato il caso dell’omicidio di Stefano Piperno, il 34enne ucciso e poi dato alle fiamme all’interno della sua auto nelle campagne di Nicotera a giugno del 2018. (QUI)



A disporre l’archiviazione del procedimento per Sonia e Francesco Perfidio, è stato il gip presso il Tribunale di Vibo, Marina Russo, dichiarando “l’inammissibilità delle opposizioni”.

Il legale difensore dei due Perfidio, l’avvocato Francesco Sabatino, dinanzi al gip ha sostenuto infatti “l’insussistenza di elementi indiziari” a carico dei propri assistiti, così come accertato in precedenza dal Tribunale del Riesame di Catanzaro.

Lo stesso legale ha inoltre rilevato che le opposizioni proposte dai familiari della vittima, tramite gli avvocati Irene Calogero, Nicodemo Gentile, Antonio Cozza, rappresentassero “una mera rilettura dell’attività di indagine in assenza di elementi nuovi idonei ad esercitare l’azione penale”.

L’archiviazione arriva in attesa dell’udienza in Cassazione fissata il prossimo 16 maggio dinanzi alla Prima Sezione per valutare la posizione di Ezio e Francesco Perfidio, già condannati a 30 e 6 anni di reclusione (QUI).