Provincia di Cosenza, Succurro: “Sarò la presidente di tutti”

Rosaria Succurro

“Per la prima volta, seguendo un percorso unitario la Provincia di Cosenza ha un presidente donna; il che è un segnale inequivocabile, non soltanto simbolico.” Così in una nota Rosaria Succurro, neo presidente della Provincia di Cosenza (QUI) nonché sindaca in carica del Comune di San Giovanni in Fiore.

“Alla luce della mia elezione, - aggiunge la Succurro - mi sembrano giuste delle brevi considerazioni. La prima è che il centrodestra unito e compatto vince anche la presidenza della Provincia di Cosenza. L’avevamo visto con le ultime Regionali e il voto di ieri l’ha confermato. Il dato è chiaro: c’è stata la nostra affermazione netta sul centrosinistra, diviso sia sul piano politico e sia su quello elettorale. Ciò significa che il centrodestra è coeso: ha il senso del dovere e si mette in gioco in un momento storico segnato da grandi opportunità e da problemi innegabili.”

“Con stima e rispetto, saluto Ferdinando Nociti e Flavio Stasi, - prosegue- certa che abbiamo saputo mantenere un rapporto disteso, privo di inutili ostilità.”

“Ringrazio tutti gli amministratori locali che mi hanno sostenuto, credendo in un progetto di cambiamento iniziato nell’estate del 2020, quando la compianta presidente Jole Santelli mi convinse ad accettare la candidatura a sindaco di San Giovanni in Fiore, in rappresentanza del centrodestra. Accettai per tre ordini di motivi: lo stretto legame con la mia città d’origine, cioè San Giovanni in Fiore; il significato umano e politico di quella scelta; la possibilità, infine, di innovare l’amministrazione pubblica in un’area di montagna”, conclude la neo presidente della Provincia di Cosenza.