Auto si capotta e finisce in un terrapieno: due feriti, grave una 22enne

Una giovane 22enne è rimasta ferita in modo grave nel corso di un incidente autonomo avvenuto ieri sera e nel quale è rimasta coinvolta anche un’altra donna, una 28enne, che con lei viaggiava in auto.

Intorno alle dieci e mezza una squadra dei Vigili del fuoco è partita dalla sede centrale del comando di Catanzaro raggiungendo il luogo del sinistro, in viale Isonzo, nella zona sud del capoluogo.

L’incidente ha interessato una sola auto, una Fiat Panda, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi e finendo in un terrapieno adiacente alla carreggiata.

Le due giovani sono state estratte dall’abitacolo dai pompieri e poi affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale, avvenuto con due ambulanze.

L’intervento dei vigili del fuoco, coordinato dal CS Raffaele Gregorace, ha consentito poi la messa in sicurezza della zona interessata e della vettura. Sul posto anche i carabinieri, per gli adempimenti di competenza.