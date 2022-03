Controlli antidroga a Vibo Valentia: arrestato pluripregiudicato

Un pluripregiudicato di Vibo Valentia è stato arrestato lo scorso fine settimana al termine di un controllo svolto dalla Polizia. L'uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto, apparsa da subito in pessime condizioni ed attirando così l'attenzione degli agenti.

Un primo controllo infatti ha permesso di evidenziare come le gomme del mezzo fossero fortemente usurate, in particolar modo quelle posteriori. Successiva verifica ha permesso di scoprire come il mezzo fosse sprovvisto di revisione. Mentre proseguivano i controlli, l'uomo ha iniziato a mostrare un certo nervosismo, facendo così scattare una verifica più approfondita.

Nell'abitacolo infatti è stato rinvenuto un involucro contenente 50 grammi di cocaina, nascosto sul lato del passeggero. A seguito di questa scoperta, e visti i precedenti specifici del soggetto, il controllo è stato esteso presso la sua abitazione, dove sono stati trovati 1.180 euro in contanti, 1 bilancino di precisione, 1 micro-telefono e del materiale da confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato, e l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.