Grandi eventi sportivi e turistici: in Calabria presentante oltre 50 domande

Fausto Orsomarso

"Non posso che ritenermi soddisfatto del numero di domande giunte. Ora si passa alla fase di valutazione e le mie aspettative sono altissime, perché credo nella potenzialità del nostro territorio e nell’inventiva dei calabresi, che sono certo avranno proposto progetti originali che rispondono in pieno alle esigenze di favorire l’aumento delle presenza turistiche nel territorio, la destagionalizzazione dei flussi turistici". Così l'assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, nel commentare i 54 progetti presentati da altrettante associazioni in risposta ad un avviso pubblico riguardante i contributi per grandi eventi sportivi e turistici.

"L’obiettivo del bando è qualificare l'offerta turistica sostenendo manifestazioni sportive pensate come alternative per la crescita del settore turistico calabrese, attraverso politiche per la promozione, innovazione e diversificazione dell'offerta turistica che sfruttino i borghi, le zone meno conosciute, le produzioni e l'eccellenza locali e tradizionali, generando così un maggiore valore aggiunto e la destagionalizzazione della domanda" si legge nella nota.

Nello specifico: 26 proposte sono giunte dalla provincia di Cosenza; 12 da Reggio Calabria; 8 da Catanzaro; 5 da Crotone; 3 da Vibo Valentia. "I progetti che saranno sovvenzionati dovranno raccontare le infinite possibilità offerte dal territorio calabrese in materia di turismo, indipendentemente quindi dal momento dell’anno" dichiara in conclusione l'assessore.