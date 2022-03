Covid, contagi ancora stabili: 2.134 nuovi casi, 15 ricoveri e 4 decessi

Rimane stabile l'andamento del coronavirus in Calabria. Secondo l'odierno bollettino, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.134 nuovi casi a fronte di 964 guariti, mentre pesa un aumento dei ricoveri (+15) ed il numero dei decessi (+4).



Maggior numero di casi riscontrati nella provincia di Reggio Calabria (+619), seguita da Cosenza (+610), Vibo Valentia (+413), Crotone (+340) e Catanzaro (+145), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 523.116 tamponi (+8.696) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 24,54%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 108.957 (+619), mentre i casi attivi sono 13.532. Di questi: 13.338 in isolamento, 137 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 94.757 i guariti e 668 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 62.832 (+610), mentre i casi attivi sono 25.328. Di questi, 25.207 sono in isolamento, 120 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.555 guariti e 949 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 30.953 (+413) mentre gli attivi sono 15.120. Di questi: 15.100 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.675 i guariti e 158 i deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 27.290 (+340) mentre gli attivi sono 4.619, di cui 4.591 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 22.478 i guariti e 193 i deceduti.

Nel catanzarese infine i contagi accertati finora sono 34.311 (+145), mentre i casi attivi sono 5.596. Di questi, 5.527 in isolamento, 65 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.470 i guariti e 245 i decessi.