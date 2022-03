Abitazione avvolta dalle fiamme a Lamezia Terme: salvate 7 persone

Sette persone sono state salvate dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme, intervenuti lo scorso 19 marzo in Via Mantegna a seguito della segnalazione di un edificio in fiamme. Una pattuglia mandata sul posto ha infatti messo in sicurezza l'area e contribuito a mettere in salvo le persone rimaste intrappolate all'interno del palazzo.

Nello specifico, le fiamme si erano sviluppate da un appartamento a terzo piano, dal quale usciva un denso fumo nero. Diverse le persone sui balconi che chiedevano aiuto. Allontanati i presenti e circoscritta l'area, gli agenti hanno chiuso gli interruttori del gas e dell'energia elettrica, evitando così un possibile peggioramento della situazione.

Introdottisi nello stabile, hanno provveduto a cospargere d'acqua i portoni d'ingresso delle singole abitazioni, evitando che fossero rapidamente avvolti dalle fiamme. Udendo delle richieste di aiuto, hanno sfondato una porta d'ingresso e soccorso un'intera famiglia - composta dai genitori e due figli piccoli - che non era uscita per timore di essere investita dal fuoco.

Nel mentre sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che facendosi strada tra le fiamme sono riusciti a raggiungere altre persone in difficoltà. Trattasi di un padre con il figlio, e di una ragazza che, in preda al panico, si era accovacciata in un angolo e non riusciva più a muoversi.

Tutte le persone soccorse sono state visitate sul posto da personale medico del 118, e fortunatamente non è stato necessario trasportare nessuno in ospedale. Anche i due agenti intervenuti non hanno riportato ferite, ustioni o conseguenze fisiche.