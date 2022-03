Expo Dubai, Occhiuto: “La ‘ndrangheta fa schifo, ma non sia alibi per non investire”

Roberto Occhiuto

"Ringrazio i ministri Carfagna, che è sempre disponibile con la Calabria, e Giovannini, col quale ci stiamo sentendo spesso nelle ultime settimane per discutere dell’Alta velocità, sulla quale non indietreggiamo di un millimetro, e anche per le altre infrastrutture strategiche per la Regione, come la Statale 106". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo al Calabria Day, in corso al Padiglione Italia dell’Expo 2020 Dubai.

"Con il ministro Carfagna abbiamo condiviso l’idea di presentare il porto di Gioia Tauro e la Zona economica speciale del porto nella stessa giornata in cui il governo presentava il sistema delle Zes in Italia" spiega Occhiuto. "La mia idea è che la Zes di Gioia Tauro sia la più importante per il Paese, proprio perché è a ridosso di un porto che è il più strategico d’Italia come hanno detto gli ospiti presenti oggi a Dubai".

"Ho voluto dedicare questa giornata al porto di Gioia Tauro perché l’Italia si è dimentica del Mediterraneo nel corso degli anni e soprattutto si è dimenticata di avere nel cuore del Mediterraneo un porto straordinario, quello di Gioia Tauro, che si è sviluppato più per inerzia che per volontà politica, ma che è diventato una delle principali infrastrutture del sistema europeo e mondiale" prosegue il governatore. "Parliamo di un porto nel quale i terminalisti stanno investendo centinaia di milioni di euro negli ultimi anni, con guadagni molto rilevanti nel transhipment. È un peccato che tutto ciò non riverberi sviluppo in Calabria, nel Mezzogiorno e nel Paese, attraverso la crescita di attività industriali in quell’area".

"Sono molto felice dell’intervento del procuratore Gratteri, perché un altro luogo comune che dobbiamo sfatare è quello per il quale in Calabria non si possa investire perché c’è la ‘ndrangheta. Non deve essere così. La ‘ndrangheta fa schifo, ma non deve diventare un alibi per non fare gli investimenti" dichiara in conclusione. "Ho voluto presentare il porto di Gioia Tauro a Dubai perché credo che una Regione si sviluppa solo creando opportunità, affinchè gli imprenditori locali possano avere occasioni e lavorare meglio".