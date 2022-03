Pd Crotone, nominati componenti direttivo e segreteria

È Anna Melillo la presidente del circolo cittadino del Partito democratico. È stata eletta all’unanimità nel corso del congresso del Pd che si è svolto il 20 marzo.

La direzione sarà composta inoltre da Marco Vallone, Graziella Corrado, Gaetano Villirillo, Filomena Bastone, Marco Pirillo, Maria Teresa Romeo, Nicola Artese, Giovanna Guzzo, Mauro Locanto, Manuela Asteriti, Giancarlo Sitra, Lucia Minervini, Lamine Konta.

La segreteria cittadina sarà composta da Stella Adamo (vice segretario), Enzo Mano, Francesco Scala, Giuseppe Scali, Tommaso Sinopoli, Enzo Zizza. Per i GD entra in segreteria Alessandra Pugliese

Terminato il congresso, è ufficialmente ripartita l’attività del Partito Democratico di Crotone. L’incontro è stato introdotto dalla relazione dalla neo segretaria cittadina Annagiulia Caiazza, che ha fortemente ribadito la centralità del ruolo dell’assemblea, protesa ad essere non più soggetto delegante bensì organo dotato di un nuovo protagonismo attivo.

Tra le linee di intervento prioritarie indicate dalla segretaria e dai dirigenti cittadini, la realizzazione di una conferenza programmatica finalizzata ad elaborare la proposta del PD crotonese per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, ma anche un'attività di rivitalizzalizzazione del gruppo dei Giovani Democratici e di dialogo costante con il mondo delle associazioni, degli ordini professionali e di altri corpi intermedi.

Presente anche il neosegretario provinciale Leo Barberio che ha informato l’assemblea sulle prossime iniziative politiche e sulle strategie messe in atto per dotare nuovamente il Partito di una struttura organizzativa tale da mettere nelle condizioni i circoli, i dirigenti, gli iscritti e tutti coloro che vorranno dare un contributo, di potersi avvalere degli strumenti necessari per una partecipazione attiva alla vita del Partito Democratico.