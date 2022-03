Tropea. Capannone e discarica abusiva in zona vincolata: sequestrati

Sigilli a un capannone e a una discarica abusiva realizzata in zona vincolata. È successo a Tropea dove i carabinieri della stazione locale, di Spilinga e il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato un controllo in un’impresa sulla costa attiva nel settore della vendita e noleggio di autoveicoli e nel rimessaggio di natanti da diporto.

I militari, all’interno del perimetro aziendale, in un cantiere edile per la costruzione già in stato avanzato, hanno scoperto così che era stato realizzato, sempre alcuna autorizzazione, un capannone con una struttura in metallo e la platea in cemento armato, forse destinato a deposito di automezzi o di natanti e con una superficie totale di circa 400 mq.

Nell’area i carabinieri hanno poi trovato più di 70 metri cubi di rifiuti vari che erano a diretto contatto con il suolo, ed hanno identificato anche un lavoratore in nero.

Coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i militari hanno quindi sequestrato il capannone e la discarica mentre il titolare dell’impresa è stato segnalato all’autorità giudiziaria ed è stato multato per oltre 3mila euro, con la prescrizione di provvedere alla bonifica del terreno dai rifiuti.

Il controllo rientra nel piano voluto dal Procuratore Camillo Falvo e dal Comandante della Legione Carabinieri, il Generale Pietro Salsano.