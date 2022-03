Catanzaro. Ricerca-azione del Coping Power School nelle primarie Aldisio e D’Errico

Un percorso per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali. Nasce con questo obiettivo la ricerca Coping Power School che vede protagonisti gli alunni delle prime e delle seconde classi dell’istituto comprensivo Pascoli Aldisio di Catanzaro.

La scuola partecipa infatti alla ricerca del centro studi Erickson con un progetto che, ideato negli anni ‘90 dal professore statunitense John Lochman, si basa su un approccio di tipo cognitivo-comportamentale e serve ad aiutare i bambini a controllare rabbia ed impulsività.

Il progetto si basa infatti un percorso finalizzato alla gestione delle emozioni e delle relazioni sociali, al fine di ridurre e contenere i comportamenti problematici. La sperimentazione coinvolge l’intero team docenti di ciascuna classe, con la supervisione formativa di Alessandra Marzano, trainer II livello e collaboratrice del Team Coping Power Scuola, e Jacopo Bertacchi, ideatore del programma a livello nazionale.

Il “Coping Power Scuola”, programma di prevenzione primaria attuato quotidianamente nelle classi sopracitate da insegnanti precedentemente formati, si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno scolastico; inserito nella programmazione didattica curricolare, ha come finalità lo star bene in classe attraverso l’allenamento di una serie di abilità socio-emotive applicate alla didattica curricolare.

La scuola è, infatti, un luogo dove si sperimentano relazioni, sentimenti ed emozioni, aspetti fondamentali legati alla crescita e allo sviluppo della persona e il progetto offre agli alunni gli strumenti per gestire più adeguatamente un’attivazione emotiva o risolvere un conflitto o una situazione problematica, interrompendo circoli relazionali disfunzionali e sviluppando l’attenzione all’empatia, al positivo e alle risorse da condividere. I bambini imparano a lavorare per obiettivi, ad avere coscienza e consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui, a chiedere e a saper dare aiuto, a considerare più punti di vista, a trovare soluzioni e modi di pensare in situazioni difficili. Acquisiscono queste abilità in gruppo e si abituano ad utilizzarle a scuola come a casa.