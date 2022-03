Abov omaggia “Le Baccanti” di Euripide con il brano “Baccano”

È un omaggio alle “Baccanti” di Euripide il nuovo singolo di Vincenzo Bova aka Abov. Il cantautore impegnato nella ricerca antropologica ritorna con il nuovo singolo dal titolo “Baccano”. Parte di uno spettacolo di recitazione musicale basato su “L’Iliade”, nato per dar vita a un nuovo tipo di interazione fra musica e teatro, fra Calabria e Grecia, “Baccano” è un brano che si muove fra folk nordeuropeo e influenze funk/afro/etniche.

“Baccano è un brano che, similmente ad altre mie opere, ha un forte richiamo al teatro classico, in questo caso la principale fonte ispiratrice sono “Le baccanti” di Euripide, così come le figure di Dioniso e Arianna. I primi versi dell’opera invocano il dio dell’ebbrezza e del teatro, richiamando la band folk norvegese Wardruna, in un’atmosfera musicale folk tipica dei paesi nordici. Successivamente la sonorità muta, variegando influenze miste funk/afro/etniche, per poi rientrare nelle note relative all’ambiente dionisiaco».

Abov si fa voce del dio Dioniso, che così si presenta e invita gli ascoltatori a seguirlo in un cammino che li porterà a riscoprire le gioie passate e nascere nuovamente. Per interpretare il dio greco, Abov decide di utilizzare, come lingua, il grecanico, il greco di Calabria, lingua minoritaria appartenente alla minoranza linguistica greca d'Italia insieme alla Grecìa Salentina.

“Ho voluto farmi oracolo diretto di Bacco, cantando in greco di Calabria. La scelta di una lingua antica, in un contesto non tradizionale, è finalizzata per favorirne la diffusione e mantenerne viva la memoria. Musicare il greco di Calabria è il modo che ho scelto per far immergere nella spontaneità del mondo arcaico chi è sopraffatto dal contesto contemporaneo. Ci tengo a promuovere, amalgamando musica e cultura, un modo di vivere sostenibile e spensierato, collegato alla natura, alla spiritualità e all’umanità”.

Il brano, presentato in anteprima a Sanremo Rock, ha ricevuto il responso positivo dalla giuria, composta da personalità di spicco del panorama musicale, tra i quali Dario Baldan Bembo, compositore e arrangiatore di artisti come Mia Martini e Renato Zero. Il riconoscimento dei meriti del brano ha garantito ad Abov la qualificazione alla finale nazionale di Sanremo Rock & Trend.

In omaggio a Bacco e alle tradizioni a lui collegate, le quali prevedevano la celebrazione dei baccanali attorno alla metà del terzo mese dell’anno, la canzone è uscita su tutti gli store digitali venerdì 18 marzo.

“Ricerca” è la parola che descrive l'arte e l'artista: ricerca di un sound sempre diverso in base all'opera, a volte caratterizzato dall'immediatezza del cantautorato, altre colorato da sfumature jazz o "sporcato" dall'energia del progressive rock. Unica costante nell'esperienza delle sue opere, filo conduttore di ognuna di esse, è l'ispirazione folkloristica derivante da testi classici e dai miti legati al Mediterraneo.