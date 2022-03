Bimba ucraina morta in un incidente, a Crotone sarà lutto cittadino

Vincenzo Voce

La tragedia che ieri sera si è registrata in località Cantorato con l’incidente in cui ha persona la vita una bambina ucraina di appena 5 anni (QUI), ha portato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a proclamare il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali della piccola.

La bimba, come appreso, era giunta in città da pochi giorni, dopo esser andata via, insieme ad altri rifugiati, e trovando purtroppo la morte, per una fatalità, nella città che avrebbe dovuto tenerla al sicuro dagli orrori della guerra in corso.

“Davanti a questo tragico evento avvertiamo tutti la profonda ingiustizia di un destino atroce ed un dolore immenso” ha affermato il primo cittadino pitagorico ricordando appunto come solo pochi giorni fosse andato personalmente “ad accogliere i primi fratelli provenienti dall'Ucraina” (QUI).

“Tra essi - ha aggiunto Voce - tanti bambini sfuggiti da un terribile scenario di guerra. Li avevamo accolti con gioia e con calore. Oggi piangere la scomparsa così assurda di una bambina è devastante. Non ci sono parole. Solo un profondo dolore”.