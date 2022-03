Calcio, prima categoria. La Vigor Lamezia sconfigge l’Academy Girifalco

Una Vigor rimaneggiata, tanti gli infortuni, ma sempre più consapevole delle proprie forze torna da Girifalco con altri tre punti. I padroni di casa ben messi in campo si dimostrano avversario ostico e costringono i biancoverdi allo 0-0 dopo la prima frazione di gioco.

Al 7’ il primo squillo della partita è biancoverde: il tentativo di Calomino da fuori area termina a lato. Al 13’ pronta la risposta dei padroni di casa. Conidi D. è bravo a sorprendere la difesa biancoverde e a trovarsi a tu per tu con Colosimo, Altrettanto bravo il portiere biancoverde a restare in piedi e a respingere la conclusione ravvicinata dell’attaccante giallonero.

Al 21’ Leta allarga per Buccinnà, il numero undici biancoverde da posizione defilata cerca la porta. Palla deviata dalla difesa ospite in angolo. Al 23’ perfetto cross di Leta in area, di testa arriva Gallo. Il colpo di testa di quest’ultimo viene salvato sulla linea da Fodaro. Mentre al 27’ Buccinnà serve in area Ortolini, l’attaccante spalle alla porta prova a girarsi e a concludere, la difesa di casa manda in angolo.

Secondo tempo completamente differente per gli uomini di mister Perrone che entrati con la giusta cattiveria vengono trascinati dal solito Leta. Di pregevole fattura il gol del fantasista che apre le marcature e permette ai Lametini di trovare la giusta serenità per portare a casa l’incontro. La doppietta di Ortolini chiude la gara. Ancora una distrazione difensiva nel finale e i padroni di casa trovano il gol della bandiera.

Al 6’ corner per i biancoverdi. Leta dalla bandierina, palla in area, sponda di testa di Rizzuto per Ortolini che tenta la girata, di poco a lato. Al 10’ bravissimo Sisca a rubare palla a centrocampo e a servire alla perfezione Leta. Il numero 10 con uno splendido pallonetto dal limite dell’area supera Stranieri R, in uscita. (0-1)

15’ azione tutta di prima degli uomini di misrer Perrone, Foderaro per Leta che lancia Ortolini, quest’ultimo cerca e trova lo scambio con Buccinnà che di tacco gli restituisce la palla e il numero 9 al volo dal limite la mette dove Stranieri R non può arrivare (0-2) Al 27’ Foderaro trova in area Ortolini. Il primo tentativo dell’attaccante trova la respinta corta della difesa giallonera, sul secondo tentativo è bravo Stranieri R, a respingere. La palla resta ancora ad Ortolini che, da terra, al terzo tentativo riesce a metterla dentro (0-3)

Al 39’ si fa sorprendere la difesa biancoverde e Vonella si ritrova tutto solo davanti a Colosimo. Bravo il portiere biancoverde a chiudere inizialmente lo specchio della porta, nulla può sulla seconda conclusione (1-3). Al 40’ Foderaro da dentro l’area di potenza, conclusione a lato. Infine al 48’ altra bellissima parata di Colosimo che da terra respinge il tentativo ravvicinato di Vonella.

TABELLINO

Academy Girifalco: Stranieri R., Madiang (2000), Palaia A (16’st Stranieri G.)., Randò (31’Stranieri F.), Rosanò (2005), Conidi L.( 25’st Touray), Sanyang (22’st Chiellino), Fodaro, Conidi D., Vonella V. Quirino (1’st Vonella L. (2000). A disp. Aiello, Panduri (2002), Palaia S, (2006), Greco. All. Loiarro

Vigor 1919: Colosimo, Gibin (2002), Gallo (2001), Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro (50’st Primerano (2000),, Sisca, Ortolini (38’st Perri), Leta, Buccinà (17’st Calidonna). A disp, Vecchio (2000), Cittadino (2000), Bubba, Giudice (2001), Nascardi (2002), Scarpino. All.: Perrone.

Arbitro: Morgese di Vibo Valentia