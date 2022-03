Travolti da una valanga: sul Pollino esercitazione di soccorrere del Sasc

Una esercitazione per la ricerca di travolti da valanga, organizzata dalla delegazione settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, ha visto impegnat nella giornata di ieri i tecnici delle Stazioni Alpine Pollino, Sila Camigliatello e Sila Lorica del Sasc e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con anche un'unità cinofila anche alla luce dell'ultimo accordo stipulato con il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza.

È stata simulata la caduta di una valanga e posizionati manichini come travolti, nonché abbandonati vari reperti. Le squadre di ricerca hanno utilizzato lo strumento ARTVA (Apparecchio elettronico di Ricerca dei Travolti in VAlanga), le sonde e le pale, dispositivi di sicurezza volti a garantire un idoneo intervento di soccorso in valanga diventate obbligatorie dal 1 gennaio 2022 anche per le escursioni con le ciaspole.

Si è scelto di operare in queste particolari condizioni visto il notevole aumento dei frequentatori della montagna invernale e per essere sempre pronti in caso di necessità. L'esercitazione è stata svolta in località Piano di Lanzo, nel comune di San Donato di Ninea.