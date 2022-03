Incendio devasta sottotetto a Rocca di Neto: nessun ferito

Un violento incendio ha interessato l'ultimo piano di uno stabile lungo Via Eugenio Montale a Rocca di Neto, nel crotonese. L'allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato del denso fumo fuoriuscire dal sottotetto della palazzina, poco dopo l'ora di pranzo.

Rapidamente giunte sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, dotate di autopompa, autobotte ed autoscala. L'incendio, la cui natura è ancora in fase di accertamento, ha interessato solo il sottotetto, un vano utilizzato come deposito.

Fortunatamente all'interno non vi si trovava nessuno. Spente le fiamme, ed evitata la loro diffusione alle vicine palazzine, i vigili hanno prelevato e messo in sicurezza alcune bombole di gpl. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.