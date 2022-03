Covid, andamento stabile del contagio: 2.197 nuovi casi e 3 vittime in 24 ore

Sembra essersi stabilizzato l'andamento del coronavirus in Calabria. Dopo il boom di contagi registrato ad inizio settimana, ecco che i nuovi casi accertati scendono a 2.197, e diminuiscono anche i pazienti ricoverati (-10). Tre le vittime nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.093 guariti.



Exploit di casi nella provincia di Reggio Calabria (+884), seguita da Cosenza (+789), Catanzaro (+414), Vibo Valentia (+68) e Crotone (+37), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 2 milioni e 491.455 tamponi (+9.019) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 24,36%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 108.338 (+884), mentre i casi attivi sono 13.315. Di questi: 13.177 in isolamento, 132 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 94.357 i guariti e 666 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 62.222 (+789), mentre i casi attivi sono 24.751. Di questi, 24.635 sono in isolamento, 115 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.524 guariti e 947 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 34.166 (+414), mentre i casi attivi sono 5.667. Di questi, 5.589 in isolamento, 64 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.254 i guariti e 245 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 30.540 (+68) mentre gli attivi sono 14.852. Di questi: 14.836 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.530 i guariti e 158 i deceduti.

Nel crotonese infine casi riscontrati salgono a 26.950 (+37) mentre gli attivi sono 4.448, di cui 4.420 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 22.309 i guariti e 193 i deceduti.