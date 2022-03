Giornata in memoria delle vittime di mafia: Filcams Cgil aderisce alla manifestazione

La XXVII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie vede la Filcams Cgil Calabria, impegnata in prima linea, proprio perché, soprattutto in questa nostra Regione la pervasività ‘ndranghestista rimane il principale cancro che distrugge le speranze di riscatto di lavoratrici e lavoratori.

Il segretario generale della Filcams Cgil Calabria, Giuseppe Valentino, parteciperà domani mattina all’iniziativa promossa da Libera al parco della Biodiversità a Catanzaro.

Nei settori del Turismo e del Commercio la 'ndrangheta trova terreno fertile per accrescere il proprio potere criminale e gli affari sporchi. Mentre lavoratrici e lavoratori stentano a vivere dignitosamente la criminalità si arricchisce sulle loro spalle.

La Filcams Cgil Calabria rinnova il proprio impegno di contrasto alla criminalità organizzata e per la promozione della Legalità, perché solo con la democrazia ed il rispetto delle regole possiamo sperare dì liberarci dall’oppressione e dallo sfruttamento.