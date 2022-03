Sanità: Occhiuto, “stiamo scalando una montagna, entro 10 giorni parte Azienda Zero”

“In pochi mesi abbiamo fatto tantissime cose. Innanzitutto abbiamo arginato la pandemia, e non era scontato: con una campagna vaccinale da record - la Calabria per settimane è stata la prima Regione d'Italia - siamo sempre rimasti in zona gialla”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ribadendo di aver riaperto tre ospedali - Cariati, Trebisacce e Praia a Mare - che resteranno tali anche dopo la fine dell'emergenza.

"Abbiamo ripreso ad assumere a tempo indeterminato" ha anche ricordato occhiuto aggiungendo che grazie al Pnrr si avranno 91 nuovi presidi sanitari in tutto il territorio regionale.

E adesso si sta mettendo mano alla macchina dell'emergenza/urgenza: "voglio un numero unico regionale e ambulanze efficienti", ha sbottato il governatore.

"È come scalare una montagna, ma – ha precisato - a poco a poco che saliamo cominciamo a scorgere da una parte i primi risultati e dall'altra la vetta. Azienda Zero concentrerà la capacità amministrativa, oggi assai carente nelle aziende territoriali. Bisogna agire in modo coordinato e razionalizzare i costi. Credo partirà entro i prossimi 10 giorni”.

Sulle aziende sanitarie provinciali e sulle aziende ospedaliere “si stanno concludendo le valutazioni. La legge non mi dà la possibilità di sostituire un commissario da un giorno all'altro. Ma – ha concluso il Governatore - sono convinto che prima della fine di aprile ci saranno novità nella governance delle Asp e delle Ao”.