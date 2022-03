Occhiuto: “deluso da Autorità idrica, recupereremo 104 mln persi con altri bandi Pnrr”

Roberto Occhiuto

“Ho partecipato all'ultima riunione con il fondo tedesco che deve autorizzare la multinazionale francese a cedere le quote di Sorical alla Regione ad un euro: abbiamo chiesto il via libera alla cessione entro fine mese. La mia idea è di fare una multiutility che si occupi non solo della grande adduzione ma anche della distribuzione”. Ad affermarlo è Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista alla “Gazzetta del Sud”.

Il governatore aggiunge “Sono molto deluso dall'Autorità idrica” e precisa “A suo tempo, senza grande entusiasmo, accettai l'idea del sindaco Manna, che voleva costituire come soggetto gestore del sistema idrico Cosenza Acque: lo feci perché era condizione essenziale per partecipare al bando React-Eu.”

“L'incapacità organizzativa dell'Autorità idrica – chiosa - ha, invece, fatto perdere 104 milioni di euro alla nostra Regione. Li recupereremo nei prossimi bandi Pnrr, ma – conclude - è evidente che bisogna cambiare profondamente la governance del sistema idrico, e credo che si saranno novità già nelle prossime settimane”.