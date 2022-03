Chiusura CPI di Petilia, Alecci: “problematica si avvia verso una soluzione positiva”

“Ho partecipato all’iniziativa promossa dal Partito Democratico contro la chiusura del Centro per l'Impiego di Petilia Policastro. Tale sede, aperta da più di 20 anni, risulta molto importante per il servizio che svolge nei confronti di un bacino di circa 30 mila persone”. Lo afferma in una nota il Consigliere Regionale, Ernesto Francesco Alecci, che aggiunge: “La chiusura avrebbe costretto gli abitanti di alcuni paesi della provincia a percorrere circa 50 km per raggiungere il Centro più vicino, cioè quello di Crotone. Ho usato il condizionale perché, in base a varie interlocuzioni, dagli uffici regionali ho ottenuto messaggi confortanti riguardo il mantenimento in essere del Servizio. Negli ultimi giorni, infatti, è stata raggiunta un’intesa sui locali che dovranno ospitare il Centro, in attesa della ristrutturazione degli uffici adibiti al servizio nella cittadina. Nella prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato il tutto. Questa problematica si avvia, dunque, ad una soluzione positiva.”

“Ritengo che i Centri per l'Impiego (così come altri presidi pubblici) – prosegue Alecci - non debbano semplicemente essere 'salvati' o 'mantenuti in vita', non sono solo bandierine da allocare nelle città o nei paesi della nostra regione. I Centri devono essere messi in condizione di svolgere al meglio il loro prezioso lavoro di consulenza per cittadini e imprese, contro la disoccupazione e a supporto dello sviluppo dei territori. E questo discorso vale anche per l’efficientamento gli ospedali, dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dei vari uffici pubblici etc. Solo con questa nuova consapevolezza, lavorando ogni giorno in questa direzione, - conclude - potremo dire di aver vinto davvero questa e altre partite fondamentali per la crescita della nostra regione.”