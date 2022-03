Serie B. Reggina-Cosenza 1-0: un rigore di Folorunsho decide il derby

(Foto: Reggina 1914)

La Reggina riprende la corsa e si aggiudica il derby contro il Cosenza, grazie a un gol su rigore di Michael Folorunsho, il primo da quando è tornato in riva allo Stretto. Vittoria che regala altri tre punti alla squadra di Stellone, che si porta a 43 punti (in attesa dell'ormai certa penalizzazione di 2 punti) e consolida la posizione a metà classifica.





di G.S.M.

Stellone cambia poco nella formazione iniziale rispetto alla partita contro il Cittadella, complici le numerose assenze. In porta torna Micai, Cionek al centro della difesa, sugli esterni Giraudo e Kupisz, a centrocampo rientra Cortinovi insieme ad Hetemaj e Crisetig, in attacco confermata la coppia Folorunsho-Rivas.

Tra le file del Cosenza, Caso a supporto delle punte Millico e Larrivey, Kongolo e Vallocchia a centrocampo e gli ex Situm e Liotti sugli esterni.

Dopo appena un minuto, Folorunsho ruba palla a Rigione che lo stende al limite dell'area: punizione per gli amaranto, battuta da Di Chiara, di poco alta sopra la traversa.

All'8', azione simile al limite dell'area amaranto, Kupisz non si intende con Di Chiara, si inserisce Caso, che viene steso dal polacco.

Punizione battuta da Liotti con palla che colpisce la traversa e rimbalza sulla linea, Giraudo prova ad allontanare ma il pallone arriva a Venturi che tira sul fondo.

Al 12', Rivas si inserisce sulla destra e serve al centro Folorunsho, ma il numero 90 non riesce a deviare in porta. Al 21', scambio tra Di Chiara e Cortinovis, con il fantasista che entra in area e tira alto, ma l'azione era stata fermata per un precedente fuorigioco.

Il Cosenza prova a reagire agli attacchi della Reggina, ma la difesa amaranto si chiude bene e cerca di ripartire sfruttando la velocità delle due punte.

Al 29', Liotti batte una punizione dalla trequarti amaranto, la palla arriva a Kongolo che prova a rimetterla nell'area piccola, Micai esce e blocca.

Al 31', altro scambio tra Rivas e Folorunsho, palla rimessa al centro dell'area ma Venturi chiude in angolo. Al 34', l'episodio che cambia la partita: traversone di Di Chiara, Liotti devia con un braccio, palla a Kupisz che tenta di calciare ma viene messo a terra e l'arbitro fischia il calcio di rigore, confermato dalla sala VAR.

Dal dischetto, Folorunsho batte Matosevic con un tiro potente e preciso nell'angolo basso destro e Reggina in vantaggio.

Il Cosenza prova a reagire, al 41' Caso cerca di inserirsi in area ma viene chiuso in angolo da Cionek. Al 43', Cortinovis serve in profondità Rivas che controlla e batte nuovamente Matosevic con un preciso diagonale, ma l'azione viene fermata per fuorigioco dello stesso Rivas. Nel minuto di recupero del primo tempo non succede più nulla, si chiude con il vantaggio della Reggina.

IL SECONDO TEMPO

Nell'intervallo, Stellone manda in campo Adjapong al posto di Kupisz, già ammonito nel primo tempo, mentre Chiodi sostituisce Millico e Rigione con Laura e Di Pardo.

Al 48', Di Chiara stende Situm entrando in maniera pericolosa, i cosentini reclamano il cartellino rosso, ma Giua estrae solo il giallo.

Al 52', altra sostituzione per il Cosenza, Voca al posto di Vallocchia. Le due squadre creano poco, la Reggina sventa tutte le azioni del Cosenza che prova a rendersi pericoloso soprattutto con Laura.

Al 61', doppia sostituzione per la Reggina, Giraudo e Cortinovis lasciano il posto a Stavropoulos e Bianchi. La partita continua a non regalare molte emozioni, Micai è davvero poco impegnato e la Reggina cerca di gestire il vantaggio.

Altre sostituzioni: al 71' nel Cosenza fuori Kongolo per Carraro e al 73' nella Reggina dentro Galabinov al posto di Rivas.

Il Cosenza prova in tutti i modi a raggiungere il pareggio e ci va molto vicino al 76', quando Caso si inserisce in area dalla sinistra e mette in mezzo, Micai respinge corto e la palla arriva a Larrivey che calcia di prima centrando la traversa.

Due minuti dopo, nel Cosenza Sy rileva Liotti.

All’85' è ancora Caso a rendersi pericoloso, servito al centro prova a calciare, ma la palla finisce alta e il Cosenza reclama per un presunto fallo sullo stesso Caso.

La partita sembra avviarsi verso la conclusione quando, al primo dei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro, Laura entra in area e finisce a terra per un presunto contatto con Amione.

Giua fischia il calcio di rigore, ma dopo un paio di minuti viene richiamato a rivedere l'azione alla VAR: il contatto è inesistente, quindi l'arbitro annulla la sua decisione precedente e ammonisce Laura per simulazione.

Nei minuti rimanenti non succede più nulla, la Reggina si aggiudica il derby e consolida la sua posizione a metà classifica, conquistando la salvezza matematica. Decide la rete su rigore di Folorunsho, al suo primo gol stagionale in maglia amaranto.

Ancora una buona prova della difesa amaranto, che appare sempre più solida e sicura e ha concesso davvero poco al Cosenza. I due attaccanti Rivas e Folorunsho hanno mostrato una buona intesa, oltre alla solita qualità.

LE VOCI DALLO SPOGLIATOIO

Nel dopo gara, l'allenatore amaranto Roberto Stellone è felice per la vittoria, ottenuta con sofferenza:

“Era una partita difficilissima, il Cosenza poteva rilanciarsi in caso di vittoria. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, li abbiamo messi in difficoltà e rischiato nulla, abbiamo palleggiato. Nel secondo tempo hanno cambiato modulo e ci abbiamo messo un po' a sistemarci, non siamo riusciti a segnare in ripartenza. Poi non abbiamo più spinto ed è subentrato un pò di timore, abbiamo rischiato sulla loro traversa e sul mancato rigore nel finale.”

La vittoria ha permesso agli amaranto di conquistare la salvezza matematica:

“Adesso possiamo guardare oltre la semplice salvezza, anche se nelle ultime gare abbiamo perso qualche punto che ci poteva permettere di stare più vicini alla zona playoff. La matematica ci permette di pensare ad altro, sicuramente possiamo giocare con una certa tranquillità, la squadra è stata brava a venire fuori dalla situazione dopo gennaio. I ragazzi si sono compattati, uniti e faccio i complimenti a tutti loro".

Stellone chiude con parole di elogio per la sua squadra:

“Tutti hanno fatto una partita di sacrificio, impegno e attenzione, faccio i complimenti a tutti".

IL TABELLINO

REGGINA-COSENZA 1-0 (34' Folorunsho (rig.))

REGGINA (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo (61' Stavropoulos), Hetemaj, Crisetig, Cortinovis (61' Bianchi), Kupisz (45' Adjapong); Folorunsho, Rivas (73' Galabinov). A disposizione: Aglietti, Franco, Bellomo, Ejjaki, Lombardi, Diop, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone

COSENZA (3-4-1-2): Matosevic; Rigione (45' Di Pardo), Camporese, Venturi; Situm, Kongolo (71' Carraro), Vallocchia (52' Voca), Liotti (78' Sy); Caso; Millico (45' Laura), Larrivey. A disposizione: Sarri, Pandolfi, Vaisanen, Gerbo, Florenzi, Arioli, Hristov. Allenatore: Chiodi (Bisoli squalificato)

AMMONITI: Rigione, Caso, Vallocchia, Larrivey, Sy (C), Kupisz, Di Chiara, Adjapong, Cionek, Amione, Stavropoulos (R)