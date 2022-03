Covid. In Calabria due vittime e contagi stabili (+2.920)

Stabile la diffusine del contagio da coronavirus in Calabria: dopo l’aumento registrato nei giorni scorsi, ecco che l’odierno bollettino segna 2.920 nuovi casi (ieri erano 2.984) che sono stati scoperti dai 13.946 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+1.003), seguono le province di Cosenza (+986) , Catanzaro (+388), Crotone (+344) e Vibo Valentia (+182). Altri 17 positivi sono stati invece segnalati da fuori regione.

Oggi la situazione è meno critica sul fronte dei decessi e si contano 2 morti: uno a Catanzaro e uno a Crotone. Il totale delle vittime giunge così a quota 2.218, mentre sono in tutto 262.006 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione.

Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 62.301 (+1.787) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.131, per un totale di 197.487 persone uscite dall’incubo.

Continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono ricoverati 365 pazienti e solo oggi si registrano 10 ricoveri: 7 nel reggino, uno a Crotone e 2 nel catanzarese, mentre sono 4 le dimissioni a Cosenza.

In terapia intensiva sono 14 i posti letto occupati e qui non si registrano nuovi ricoveri. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 61.922 (+1.782).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 107.454 (+1003), mentre i casi attivi sono 13.163. Di questi: 13.020 in isolamento, 135 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 93.627 i guariti e 664 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 33.752 (+388), mentre i casi attivi sono 5.418. Di questi, 5.344 in isolamento, 69 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.089 i guariti e 245 decessi. L'ASP di Catanzaro comunica: "Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio".

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 61.433 (+986), mentre i casi attivi sono 23.969. Di questi, 23.853 sono in isolamento, 115 in reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.518 guariti e 946 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio".

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 26.913 (+344), mentre gli attivi sono 4.603, di cui 4.575 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 22.117 i guariti e 193 i deceduti. L'ASP di Crotone comunica: "Dei 345 casi confermati in data odierna 1 è un migrante ospite del CARA di Isola di Capo Rizzuto".

Nel Vibonese, il computo totale è di 30.472 (+182) e gli attivi sono 14.784. Di questi: 14.768 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.530 i guariti e 158 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 17 positivi. Il totale dei casi è di 1.982 casi. Gli attuali positivi sono 362 (+17), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.606 e i decessi 12.