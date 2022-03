Elezioni Catanzaro, Magorno (IV): “Italia Viva sostiene Valerio Donato”

"Italia Viva sostiene la candidatura a Sindaco di Francesco Donato alle prossime elezioni amministrative di Catanzaro. Sposiamo e sosterremo questo progetto perché ha alla base quello spirito riformista capace di guardare al futuro e di aggregare le migliori energie del territorio. Lo facciamo con convinzione perché riteniamo che la proposta politica definita da Valerio Donato sia quella giusta per restituire alla città il ruolo centrale che merita. Catanzaro ha tante potenzialità ed eccellenze ed è il momento di valorizzarle. In questi giorni definiremo i prossimi passi per questa importante tornata elettorale". Così il Coordinatore Regionale di Italia Viva, Ernesto Magorno, intervenendo all' incontro online del partito che ha visto la presenza del candidato Sindaco, Valerio Donato, del gruppo dirigente di Italia Viva della provincia di Catanzaro composto da Daniela Rotella, Salvatore Rotundo, Francesco Viapiana, Francesco Mauro e dall'On. Brunello Censore.