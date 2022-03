Condanna ex consiglieri regionali, Serra: “Sentenza ingiusta, farò ricorso”

“La sentenza di condanna ieri sera (QUI) pronunciata nei miei confronti dal Tribunale di Reggio Calabria è del tutto ingiusta e illogica, in quanto emessa nonostante dalla lunga istruttoria dibattimentale fosse insuperabilmente emerso: che non mi sono appropriato di alcuna somma; che non avevo alcun potere o dovere di controllo sull’utilizzo delle somme del gruppo regionale “Insieme per la Calabria” da parte dell’altro consigliere componente il gruppo stesso; che non ho mai avuto alcuna consapevolezza della illiceità di tale utilizzo”.

Sono le parole di Giulio Serra, che in un comunicato stampa ha annunciato di voler presentare appello “per cancellare questo evidente e grave errore giudiziario, nonchè per rimarcare l’assoluta onestà che ha contraddistinto tutta la mia vita, anche come esponente politico”.

Ha poi messo in evidenza che “la Corte dei Conti, giudicando sulla medesima fattispecie, ha escluso profili di dolo nella mia condotta di Capogruppo consiliare”.