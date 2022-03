Coppia molestatrice a Crotone: scattano i domiciliari per l’uomo, divieto di avvicinamento per la donna

Arresti domiciliari e divieto di avvicinamento. Sono le misure scattate nei confronti di una coppia ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia, stalking, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti nei confronti di una donna e del suo ex marito.

Così gli agenti dell’Upgsp della Questura di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno eseguito la misura dei domiciliari per l’uomo, e il divieto di avvicinamento per la donna.

La prima misura è arrivata a seguito della denuncia di una donna che sarebbe stata vittima di una serie di molestie telefoniche e, in alcune circostanze, anche aggressioni fisiche da parte dell’uomo con il quale aveva avuto una breve relazione.

La donna, che avrebbe cercato di troncare il rapporto, è diventata vittima di diverse condotte persecutorie. Inoltre l’uomo avrebbe inviato all’ex marito della donna fotografie private, senza il consenso della vittima.

In questa situazione, come emerso dalle indagini, anche l’attuale compagna dell’uomo avrebbe avuto un ruolo nella storia. Tanto da dare il proprio contributo con ulteriori intimidazioni, sfociate addirittura in minacce di morte nei confronti della vittima.

Le condotte, andate avanti per mesi, hanno provocato nella donna e nel suo ex marito paura e stato di ansia, tanto da essere costretti a cambiare le proprie abitudini.

Grazie alle denunce e alle indagini da parte degli agenti dell’Upgsp, il gip presso il Tribunale di Crotone ha emesso, rispettivamente, due provvedimenti restrittivi.