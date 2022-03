Sicurezza nei cantieri: cinque denunce e sequestro di un’area di oltre 10mila metri quadrati

Cinque denunce a San Benedetto Ullano e sigilli a un’area di oltre 10mila metri quadrati. È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri forestali di Montalto Uffugo.

I militari hanno infatti controllato un cantiere pubblico avviato per la realizzazione e il potenziamento della rete fognaria mediante il collettamento delle frazioni “San Fili e Maglionzi”.

Tuttavia nel corso del controllo, i militari hanno scoperto che in un terreno agricolo erano stati scaricati, per essere smaltiti in modo fraudolento, oltre 30 metri cubi di rifiuti, tra cui terra e rocce da scavo ma anche da conglomerati bituminosi.

Il titolare dell’impresa, i due operai sorpresi a scaricare il materiale nel fondo agricolo, il direttore dei lavori e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza per gestione illecita di rifiuti, mentre l’autocarro utilizzato e l’area di circa 10.000 mq sono stati sequestrati.

Inoltre, il titolare dell’impresa, in concorso con il direttore dei lavori, di un’altra accusa, quella cioè di non aver predisposto un sistema di confinamento per delimitare e segnalare l’intera area dei lavori, e il perimetro all’interno del quale operano i lavoratori, e l’area in cui avveniva lo stoccaggio dei materiali ed il transito dei mezzi impiegati.