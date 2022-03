Peculato, condannati due ex consiglieri regionali

Due ex consiglieri regionali sono stati condannati in via definitiva dal Tribunale di Reggio Calabria. Si tratta di Giulio Serra e di Antonio Rappoccio, rispettivamente capogruppo e consigliere del movimento Insieme per la Calabria, riconosciuti colpevoli del reato di peculato.

L'indagine nacque a seguito di un controllo svolto dalla Guardia di Finanza, che riscontrò delle presunte irregolarità nei rimborsi e nella gestione dei fondi del gruppo consiliare. Irregolarità acclarate nel biennio 2010-2011, periodo durante il quale Serra ha versato a Rappoccio ben 67 mila euro, utilizzati per finalità che nulla avevano a che vedere con l'attività politica.

Entrambi gli ex consiglieri sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi di reclusione.