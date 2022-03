Uccise il cugino per gelosia: condannato a 16 anni

Il luogo del delitto, Muller e Lazzaro

A distanza di circa quattro anni dall'omicidio di Bruno Lazzaro, la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado a carico di Gaetano Muller, condannato in via definitiva a 16 di reclusione. Un fatto di sangue che scosse la comunità di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia, nata per una questione di gelosia.

Muller, all'epoca ventitreenne, sferrò diverse coltellate contro il cugino, una delle quali lo ferì in modo particolarmente grave all'addome, causandone la morte. Come lui stesso confermò, la lite sarebbe nata per ragioni sentimentali: una ragazza contesa tra i due. Questa, secondo gli investigatori, sarebbe la figlia di uno dei vertici della criminalità locale, circostanza che portò ad ipotizzare un delitto 'ndranghetistico.

In primo grado il reoconfesso era stato condannato a 30 anni di reclusione, ma successivamente sono cadute le aggravanti relative al crimine organizzato ed alla premeditazione. Al termine del processo, è stata confermata una pena di 16 anni.