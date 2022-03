Serie B. Monza-Crotone: gli squali cercano il “bis” contro l’ex Stroppa

(Foto: Fc Crotone)

Il Crotone affronta il Monza, allenato dal suo ex Stroppa, dopo la difficile prova contro il Frosinone, chiusa con una meritata vittoria. Una prova di carattere che, se riproposta, potrebbe fruttare altri punti preziosi, per alimentare la speranza di salvare un campionato disastroso. Il Monza ha velleità di promozione diretta e le qualità per giocarsi i tre punti con i suoi bomber: cinquanta i gol in attivo. Sarà un incontro determinante per entrambe le formazioni e le “ansie” non risparmia chi corre in testa e chi annaspa per raggiungere almeno i play out.





di Giuseppe Romano

Prima dell’incontro vinto contro il Frosinone sarebbe stato comprensibile pensare che il Crotone potesse strappare punti ai “marziani”, messi insieme da Adriano Galliani, ma ora si vira con ottimismo per centrare la vittoria anche allo stadio Brianteo.

Un obiettivo che darebbe altro ossigeno alla squadra del presidente rossoblù, Gianni Vrenna, per mantenere il passo verso i play out.

Gli stimoli ci sono tutti, anche la qualità e soprattutto l’adrenalina alimentata dai gol di Mirco Maric che il Crotone ha ereditato dal Monza.

Il match tra le due formazioni è caratterizzato da tanti ex che hanno difeso i colori rossoblù e ora vestono la maglia bianca con la banda rossa verticale: Morrone, Sampirisi, Barberis, Pedro Pereira e Molina, che ricoprono ruoli importanti in questa nuova avventura, guidati da mister Stroppa, artefice dell’ultima promozione dei crotoniati in serie A.

Ora il Monza potrebbe segnare la ripartenza verso quella salvezza che lo stesso Stroppa, con Serse Cosmi, non riuscì a dare al Crotone nella massima serie, lo scorso campionato.

Lariani contro Pitagorici: un duello da non sottovalutare! Porta l’amaro di quel rigore non concesso ai Crotoniati, allenato da Marino, al match d’andata terminato in parità (1-1).

Il Crotone, se organizzato bene, è capace di un buon pressing e di manovre offensive a “tre”, Maric-Kargbo-Marras. La velocità di Kone e la progressione dell’attaccante della Sierra Leone, Kargbo, potrebbero dare La giusta spinta nelle pressioni offensive.

Due profili offensivi che potrebbero sopperire all’assenza di Mulattieri, infortunatosi nell’incontro col Frosinone.

Mirco Maric, che ha spaccato in due il match col Frosinone, è abile a conquistare la posizione giusta in area avversaria e a trovarsi sulla traiettoria degli assist, che tagliano nell’area di rigore avversaria; Manuel Marras: buon dribbling e abile nel convergere per finalizzare.

Potrebbero essere questi i tre “sabotatori” del blocco difensivo schierato con gente di qualità (Di Gregorio Sampirisi, Paletta, Carlos Alberto), sempre se tutto il sistema entrerà nella strategia di Francesco Modesto, allenatore dei calabresi.

Altri due buon leader sui quali Modesto può contare sono Mogos e Golemic, che ha messo a segno la rete del raddoppio rossoblù contro il Frosinone.

Capire o parlare di “scelte” in casa rossoblù non è facile! Il silenzio stampa ha ovattato e reso insonoro il tecnico pitagorico.

È chiaro che il pronostico si basa sui numeri che al Monza attribuiscono qualità superiori, anche se all’inizio del campionato entrambe le squadre sono partite col lo stesso progetto: la promozione in A.

La difesa del Crotone non dovrà sottovalutare i tre bomber che sono a disposizione di Stroppa: Vàzquez (10)-Mota (8)-Valoti (8)-Gytkjaer (6).

La formazione brianzola ha in attivo 50 gol e 30 subiti, nel Crotone queste cifre vanno invertite 31/50; quarta in classifica con 54 punti, a meno 1 dalla promozione diretta; il Crotone penultimo (19 punti), a 5 lunghezze dai play out. La differenza è enorme.

Va fatta una considerazione: la squadra di Stroppa ha rimediato tantissimi risultati negli ultimi minuti della gara. Fatali invece al Crotone.

Al match d’andata, allo “Scida”, è stato il Crotone a realizzare il gol a quattro minuti dalla fine, con Donsah, pareggiando la rete di Colpani (17’), ma L’“1” fisso appare il risultato più probabile per Eurobet: Monza: 1.52; Pareggio: 4.10; Crotone: 6.30. Sarà il terreno di gioco dell’“U-Power Stadium” a dare la risposta.

L’ARBITRO

Monza-Crotone, valevole per il campionato serie BKT, in programma sabato 19 marzo alle ore 14 allo stadio Brianteo di Monza, sarà diretto da Andrea Paterno di Teramo; Assistenti: Macaddino e Barone; IV uomo: N. Marini; VAR: Mazzoleni; AVAR: Capaldo.

I CONVOCATI

MONZA: 1 Lamanna, 2 Donati, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 20 Siatounis, 21 Ramirez, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola. Indisponibili: Favilli, Marrone, Bettella, Mota Carvalho e D'Alessandro.

CROTONE: Portieri: 1 Festa, 22 Saro, 70 Tornaghi. Difensori: 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Mondonico, 14 Calapai, 16 Schnegg, 19 Canestrelli, 21 Nicoletti, 27 Nedelcearu, 29 Sala, 32 Mogos. Centrocampisti: 7 Vulic, 8 Estevez, 10 Kone, 23 Giannotti, 44 Schirò, 86 Awua. Attaccanti: 11 Adekanye, 17 Marras, 24 Kargbo, 28 Borello, 74 Cangiano, 99 Maric. Diffidati: Golemic, Kone, Sala, Vulic. Infortunato: Mulattieri

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Carlos Alberto; Molina, Gaston Ramirez, Barberis, Mazzitelli, Pedro Pereira; Valoti, Dany Mota. All.: Stroppa

CROTONE (3-4-1-2): Festa, Calapai, Golemic, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Awua, Marras; Kone; Maric, Kargbo. All.: Modesto.

DOVE VEDERLA

Su Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite; in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live