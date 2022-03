Serie B. Reggina-Cosenza: derby calabrese, gli amaranto puntano alla salvezza matematica

(Foto: Reggina 1914)

Dopo il buon pareggio ottenuto a Cittadella, gli amaranto di Roberto Stellone affronteranno domani pomeriggio il Cosenza, che nell'ultimo turno ha pareggiato contro il Lecce. Dopo la conferenza stampa tenuta dal presidente Luca Gallo, la prima dall'intervento subito, gli amaranto vogliono conquistare la vittoria che permetterebbe di ottenere la salvezza matematica.





di G.S.M.

Il presidente ha chiarito tanti punti, dal debito con l'erario alla sicura penalizzazione di due punti in classifica, dallo stato economico del club alla futura "riorganizzazione" nella gestione della società dalla prossima stagione.

La situazione della società influisce sul rendimento della squadra, per cui si punta a terminare la stagione e a programmare, certamente con un ridimensionamento, la prossima.

In casa amaranto, saranno ancora indisponibili Ménez e Denis, mentre torna a disposizione Crisetig dopo il turno di squalifica.

Stellone spera di recuperare Galabinov, Cortinovis, Tumminello e Aya, assenti contro il Cittadella, mentre è sicura l'assenza dello squalificato Loiacono. Chance dal 1' per Micai, Cionek, Hetemaj, Crisetig e Montalto.

Tra i lupi rientra l'ex Situm mentre non ci sarà lo squalificato Palmieri e saranno da valutare Ndoj, Vigorito e Pandolfi. Bisoli ha annunciato che la coppia d'attacco titolare sarà composta da Millico e Larrivey, mentre in porta giocherà Matosevic.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone ha presentato la sfida di domani:

"Il derby è una partita importantissima e non solo in quanto derby. Loro sono in una situazione di classifica che gli impone di essere aggressivi, sono in salute, anche se sul piano dei risultati gli manca qualcosa. Per il Cosenza è una classifica delicata, ma noi non dobbiamo cascare nel tranello di affrontare il match con poca rabbia, fame, non possiamo permetterci questo assolutamente. E' importante per entrambe le squadre la partita, non solo per loro. Dobbiamo ripetere lo stesso atteggiamento avuto contro per esempio Vicenza e Pordenone. Il Cosenza vorrà fare punti, hanno giocato una gara importante contro il Lecce e sperano di uscire da questa situazione. Noi dobbiamo essere bravi a pressare alto quando sarà possibile, operai quando serve e affondare al momento giusto, proveremo a partire forte".

A proposito della rosa a disposizione, Stellone ha commentato così:

"Abbiamo fatto le nostre scelte valutando tanti aspetti, cambieremo meno rispetto al solito. Torna Crisetig, perdiamo Loiacono, Galabinov si è allenato poco ma ci sarà tra i convocati, Montalto ha un fastidio che non gli permetterà di partire dall'inizio e forse neanche in partita. Ci sono Tumminello e Cortinovis, poi fuori i soliti Denis, Lakicevic e Aya, mentre Faty è rientrato in lista ma per un problema muscolare non lo convocheremo. Sul portiere domani vedrete chi gioca, saremo tranquilli chiunque scenderà in campo".

Dopo l'inizio non esaltante, c'è stato un cambio di tendenza per la squadra:

"A me la squadra piaceva anche prima che arrivassi. Si è capito che il blocco era dovuto ad una aspetto mentale che la prima vittoria ci ha consentito di sbloccare. Improvvisamente si è fatto meglio dopo il successo con il Crotone, riacquistando la fiducia e tornando a dimostrare quel valore che io ho sempre riconosciuto".

Un ultimo passaggio sulle parole del presidente Gallo:

“Le parole del presidente mi hanno fatto piacere, adesso è il momento di pensare solo a questa gara, dopo la sosta parlerò con la società, di sicuro qui mi trovo benissimo e non vedo l’ora di fare questa chiacchierata con il presidente”.

I PRECEDENTI

Otto precedenti ufficiali in serie B, tra Reggina e Cosenza al "Granillo", con un bilancio complessivo di tre vittorie amaranto e cinque pareggi. L'ultimo scontro risale al 20 ottobre 2020, terminato 0-0.

I CONVOCATI

REGGINA. Portieri - Aglietti, Micai, Turati. Difensori - Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Franco, Giraudo, Stavropoulos. Centrocampisti - Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Faty, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas. Attaccanti - Diop, Galabinov, Montalto, Tumminello

L’ARBITRO

Arbitro dell'incontro Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato da Cipressa e Lombardo, quarto ufficiale Maranesi. Alla VAR Massimi e Dei Giudici. Tre precedenti di Giua con la Reggina, l'ultimo il 22 agosto 2021, Reggina-Monza 0-0

DOVE VEDERLA

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14