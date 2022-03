Vaccarizzo, disposto piano di accoglienza per profughi ucraini

"Emergenza Ucraina, un piano di accoglienza per le persone ed i nuclei familiari in fuga dalle zone del conflitto. L’Amministrazione Comunale chiama a raccolta i cittadini per verificare la disponibilità ad offrire loro ospitalità nei propri immobili e/o strutture ricettive". È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo, esprimendo solidarietà alle popolazioni che vivono le atrocità della guerra.

Per essere inseriti nella short list è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Gli immobili devono avere superficie utile abitabile; essere nell’immediata disponibilità del proprietario, quindi, non occupati e non locati; devono essere in buono stato di manutenzione e abitabilità. Gli impianti (idricosanitario, elettrico, gas, ecc.) devono essere a norma, secondo le vigenti disposizioni di legge.