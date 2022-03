Covid, calano i contagi (+2.984) ma non i ricoveri (+13) ed i decessi (+8)

Diminuiscono i casi di coronavirus in Calabria, ma restano ancora molto alti. Sono infatti 2.984 i contagi accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.210 guariti. Non accennano a diminuire i decessi (+8), e tornano a preoccupare anche i ricoveri, con un aumento di 13 pazienti per un totale di 364 degenti.



Exploit di casi nella provincia di Cosenza (+1.116), seguita da Reggio Calabria (+771), Catanzaro (+495), Crotone (+334) e Vibo Valentia (+258), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+10). Processati 2 milioni e 491.455 tamponi (+13.301) da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 22,43%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 60.447 (+1.116), mentre i casi attivi sono 23.187. Di questi, 23.067 sono in isolamento, 119 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.314 guariti e 946 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 106.451 (+771), mentre i casi attivi sono 12.821. Di questi: 12.685 in isolamento, 128 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 92.966 i guariti e 664 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 33.364 (+495), mentre i casi attivi sono 5.152. Di questi, 5.079 in isolamento, 67 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 27.968 i guariti e 244 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 26.569 (+334) mentre gli attivi sono 4.405, di cui 4.378 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 21.972 i guariti e 192 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 30.290 (+258) mentre gli attivi sono 14.602. Di questi: 14.586 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.530 i guariti e 158 i deceduti.